Diego Conde se acerca al Betis

El Villarreal va a aligerar su nómina de guardametas con la cesión de Diego Conde al Betis, operación que está muy cerca de producirse, según el experto en mercado Matteo Moretto.

El portero madrileño no ha contado en los planes del conjunto amarillo la pasada campaña y en esta pretemporada su futuro parece despejarse con el interés verdiblanco.

De ser así se uniría a la lista de bajas de un equipo que aún no ha confirmado caras nuevas para este curso.

El club groguet cuenta con otros dos porteros en nómina, Luiz Junior y Arnau Tenas.