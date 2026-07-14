Pau Navarro amplía su contrato con el Villarreal hasta 2031

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo de renovación con Pau Navarro, que será jugador villarrealense hasta junio de 2031, un año más del que tenía ya firmado, informó este martes el club groguet.

El defensa de la Vilavella, que tenía contrato con el club hasta 2030, ha prolongado un curso más su vinculación con el Villarreal, desde el que se asegura que con esta renovación el club sigue ‘construyendo su futuro’, al igual que está haciendo con la reforma de sus instalaciones deportivas, tanto en el Estadio de la Cerámica como en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

También se destaca en el comunicado que Pau Navarro Badenes (La Vilavella, 25 de abril de 2005) se ha consolidado como una pieza clave en la zaga del Villarreal CF, gracias a su regularidad y destacadas actuaciones con el primer equipo.

A sus 21 años, el joven defensa amarillo ha jugado un total de 46 encuentros oficiales en el Villarreal. La pasada campaña se consagró como titular en el equipo, al cuajar un notable tramo final de campeonato en un Villarreal que fue capaz de conquistar la tercera plaza de LaLiga y clasificarse para disputar la Liga de Campeones.

Con esta renovación, Pau Navarro seguirá en el club al que llegó con tan solo 8 años, como benjamín y procedente del equipo de su pueblo. En el club amarillo ha jugado las últimas doce campañas, tras superar las distintas etapas formativas hasta hacerse un hueco en el primer equipo.