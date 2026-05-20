Moleiro sueña con el Mundial

Alberto Moleiro ha sido uno de los nombres propios de la temporada en su primer año en La Cerámica. Su aportación ha sido clave para que el Villarreal repita una plaza en Liga de Campeones. El canario sueña con el premio del Mundial como guinda a su buena campaña.
- La tercera plaza de La Liga: “Es el último partido de la temporada en casa y con nuestra gente. Yo creo que nos merecemos una alegría de quedar terceros que es un objetivo muy bonito para nosotros y que vamos a afrontarlo con muchas ganas de ilusión. También en parte por borrar el mal sabor de boca de los últimos partidos, por irnos de vacaciones con una buena dinámica y con buenas sensaciones. No es lo mismo acabar la temporada perdiendo que ganando, y más contra un rival como el Atlético de Madrid. Lo vamos a afrontar con mucha motivación, con muchas ganas y nos vamos a dejar todo”
- Han bajado el nivel en las últimas semanas: “Puede ser que un poco. Al final, cuando consigues un objetivo tan difícil como el que hemos conseguido en una temporada larga, es normal que haya momentos de relajación y de que nos dejemos llevar un poco por toda la situación. Nos hemos enfrentado a equipos que dos de ellos se están jugando la vida, el descenso, y el otro día contra el Rayo, pienso que tuvimos un poco de esa relajación. Este domingo no será así, vamos a ir con todo con mucha motivación, con muchas ganas y seguro que veremos una versión diferente”
- Lista del Mundial: “Con ganas de verme al final. Verme en la prelista ya significa que tengo posibilidades para ir, entonces ya veremos la convocatoria. Estoy muy ilusionado y ojalá se pueda dar. Pero no sería una decepción no estar, para nada. Desde pequeño he seguido a la selección en todos los torneos, desde casa con mi familia, con mis amigos y en este caso pues será igual si no se da. La veré desde casa apoyando a todos y ojalá puedan ganar”
- Las bajas dan más opciones: “ Yo no deseo ninguna lesión a nadie. Si voy, pienso que será por rendimiento mío, no por lesión de ninguno. Ojalá pueda estar, le mando un abrazo a Fermín y Barrenetxea para que se recuperen pronto. Me haría mucha ilusión a mí, a mi familia y a mis amigos. Es un sueño que desde pequeño he tenido el ir con España a un Mundial. Sería un sueño cumplido”
- Su mayor progreso este año: “Yo creo que ha sido en la faceta goleadora, por supuesto. Y en esa última decisión de pase, de asistencia de gol, que la he mejorado bastante. Tengo todavía mucho margen de mejora porque todavía me equivoco muchísimo en muchas cosas Pero ojalá seguir aprendiendo aquí”
- Balance muy positivo de temporada: “ Sí, parece que este año ha ido todo bien. El año pasado sufrí lo que es un descenso con Las Palmas, el club que me dio todo. Lo pasé mal, estuve un tiempo bastante mal y este año, pues ha tocado estar contento de otra manera. Contento por haber crecido y espero seguir creciendo más”
- Nuevo técnico: “A partir de la pretemporada. Lógicamente, si se va a uno tendrá que haber otro. No se sabe todavía cuál, no nos han dicho nada. El que venga pues será muy bien acogido porque el próximo año será muy bonito"
- Rumores de verano: “No tengo ni idea, la verdad. Si hay verano movido, será porque voy al mundial. Si no, tranquilo”