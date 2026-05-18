Castellón se prepara para ser el epicentro europeo del Atletismo

Castellón será la capital del atletismo europeo los próximos 23 y 24 de mayo con la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo de Clubes, una cita internacional de primer nivel que reunirá a más de 500 de los mejores atletas de Europa en las instalaciones de atletismo del Gaetà Huguet.

El campeonato traerá a Castellón a alrededor de 1.000 personas, entre deportistas, entrenadores, auxiliares, equipos técnicos, organización y acompañantes, lo que supondrá también un impacto directo en la ciudad, con ocupación hotelera, actividad en comercios, restauración y servicios.

La competición contará con la participación de los clubes campeones nacionales de Europa, con 13 equipos femeninos y 11 masculinos procedentes de 12 países: España, Chequia, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Serbia, Holanda y Turquía. En total, durante el campeonato se disputarán 22 pruebas, lo que situará a Castellón en el centro del calendario europeo de atletismo por clubes.

A la presentación han asistido la concejala de Deportes, Maica Hurtado, junto con el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, la presidenta de la Federación Valenciana y vicepresidenta de la Real Federación Española, María José Orugo,del presidente del Playas de Castellón, Toni Escrig, y el director técnico, Pepe Ortuño, así como Enrique Gimeno, presidente de la empresa FACSA, quienes han dado a conocer los principales detalles de una prueba que convertirá a la ciudad en escenario de una de las grandes citas deportivas del año.

Toni Escrig: " Queremos luchar por el podium sin renunciar al título"

El presidente del Playas de Castellón, club organizador del evento, considera que se enfrentan a un gran reto a todos los niveles: " Es un doble reto. Por el tema organizativo, ya que desde el 2019 no se ha vuelto a celebrar la competición. Y por otro por lo que representa a nivel deportivo, donde representamos a España en lo que es la Champions del atletismo"

Escrig destacó la dificultad que entrañará estar entre los mejores de Europa aunque destacó que ese es el puesto en el que quieren estar: "La expectativa es subir de nuevo al podio, pero no será fácil. El equipo portugués es muy fuerte y compensado. No renunciamos al título pero es harto difícil". Igualmente invitó al público a que asista a las competiciones: "la gente que vino en 2029 disfrutó mucho y lo va a hacer ahora. Hay atletas de nivel Top", dijo.