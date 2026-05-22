CD Castellón

Pablo Hernández, a "muerte" con sus jugadores: "Es una final y se lo van a dejar todo"

El técnico albinegro confía ciegamente en su plantilla de cara al decisivo partido en Huesca (domingo, 18:30h)

ondacero.es

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Pablo Hernández
Pablo Hernández | CD Castellon

El CD Castellón se prepara para vivir este fin de semana la penúltima jornada del campeonato con una plaza en el playoff de ascenso en juego. En la jornada de hoy el técnico, Pablo Hernández, ha anticipado un partido de enorme intensidad y tensión competitiva, consciente de lo que está en juego para los dos equipos. “Es una final para ellos y se lo van a dejar todo. Para nosotros lo mismo. Lo dejaremos todo”, afirmó.

Pese a que los últimos resultados no han sido los esperados, el técnico castellonense insistió en que el Castellón debe mantenerse fiel a su identidad futbolística para tener opciones de imponerse. El entrenador considera que el control del balón y la capacidad para marcar el ritmo del encuentro serán factores determinantes. “Si tenemos tranquilidad y le damos ritmo al juego, podemos hacerles daño”, explicó. De la misma forma se se mostró convencido del compromiso y madurez de su plantilla para afrontar el reto. “Los veo preparados y conscientes de la oportunidad que tenemos”, aseguró.

En cuanto al momento colectivo, destacó el trabajo coral como una de las grandes fortalezas del grupo. “Cómo corremos, presionamos y nos ayudamos es lo que nos acerca a ganar”, señaló, poniendo el foco en el esfuerzo defensivo y la solidaridad del vestuario.

De la misma forma el técnico también tuvo palabras de reconocimiento para Brian Cipenga, tras conocerse su convocatoria para el Mundial 2026. “Ha hecho una gran temporada y se merece ir al Mundial”, afirmó con satisfacción. “Estamos peleando por algo muy bonito y hay que disfrutarlo”, concluyó.

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