Marcelino tendrá su emotivo homenaje

El Villarreal rendirá homenaje este próximo domingo a Marcelino García Toral en el día de su despedida del club de La Plana. En lo que será una jornada especialmente emotiva con el adiós de nombres ilustres en la historia reciente de la entidad, caso de Pedraza, Parejo y el propio Marcelino, el club va a reconocer la trayectoria del técnico asturiano dedicándole un azulejo para la historia en el Passeig Groc, el paseo de la fama del Estadio de la Cerámica.

El homenaje a Marcelino comenzará antes del partido que los amarillos disputarán ante el Atlético de Madrid. Eso será al filo de las 19.30 horas y tras la llegada del equipo al campo, Marcelino descubrirá el mencionado azulejo junto al de figuras tan importantes en la historia de la entidad como Bruno Soriano, Santi Cazorla, Rodrigo Hernández y José Manuel Llaneza en un acto en el que estará acompañado por el presidente del Villarreal, Fernando Roig, y por el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Un momento en el que el club invita a sus aficionados a que se sumen al evento desde la calle Blasco Ibáñez.

La fiesta tras el partido

La celebración continuará tras el partido que cierre la temporada ante el Atlético. Para festejar la clasificación a la Champions y animar al equipo en su lucha por conquistar la tercera posición, el club repartirá 20.000 banderas amarillas

Posteriormente, y una vez finalice el encuentro, se dará paso a los festejos y celebraciones sobre el terreno de juego con homenajes y despedidas de los citados Marcelino, Parejo y Pedraza Para poner el punto final, el Estadio de la Cerámica vibrará con un espectacular castillo de fuegos artificiales.

Un técnico histórico

El asturiano concluirá su etapa en el Submarino Amarillo como el técnico con más partidos dirigidos de la historia del club, con 298 enfrentamientos, y con el récord de victorias, con 145 triunfos y a la espera de sumar uno más ante el Atlético

Marcelino que ha estado al frente del equipo durante siete temporadas, en dos etapas distintas (2013 al 2016 y 2023 al 2026), ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español (2013) o cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League. Por si fuera poco, a sus órdenes, el Submarino ha alcanzado dos semifinales, una de Europa League en 2016 y otra de Copa del Rey en 2015.