Parejo no seguirá en el Villarreal

El centrocampista Dani Parejo no continuará en el Villarreal, según anunció el propio futbolista madrileño, que dejará la entidad 'grogueta' tras haber sido pieza clave en sus últimas seis campañas.

El club ha decidido no presentar una oferta de renovación al jugador, que tiene 36 años y que en esta campaña había perdido parte del protagonismo que sí que tuvo en las cinco anteriores.

“Es el momento de separar nuestros caminos, no es un adiós sino un hasta luego. Ha sido un orgullo y una satisfacción enorme el vestir esta camiseta durante seis temporadas", señaló Parejo en un mensaje en sus redes sociales.

"Me voy muy contento y muy satisfecho. Y quería dar las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir en estos seis años. En un club que para mí a partir de ahora será mi casa y estar siempre en mi corazón”, añadió el centrocampista.

Parejo deja el Villarreal como uno de los diez futbolistas con más partidos oficiales de la historia, con 269 encuentros jugados, 19 goles y 36 asistencias de gol. El jugador aún podría ampliar esas estadísticas en el encuentro que enfrentará a su equipo con el Atlético de Madrid este domingo y que le permitirá despedirse de la afición 'grogueta' en La Cerámica.

El jugador, que es actualmente uno de los capitanes de la plantilla, fue clave en la conquista en 2021 en Gdanks de la Liga Europa en una final ante el Manchester United, y también en la clasificación para la Liga de Campeones de la campaña 2024-25, entre otros éxitos.

Formado en la cantera del Real Madrid, llegó a debutar con el primer equipo pero en 2009 recaló en el Getafe. Tras dos campañas en el club, fichó por el Valencia, club en el que jugó nueve campañas, con el que conquistó la Copa del Rey y que lo traspasó al Villarreal.