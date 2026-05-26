CD Castellón

Castellón se volcará con el "súper domingo" del CD Castellón y del Amics

Amics del Básquet y CD Castellón buscan hacer historia en una jornada apasionante para el deporte de la capital

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Castellón se volcará con el "superdomingo" del CD Castellón y del Amics
Castellón se volcará con el "superdomingo" del CD Castellón y del Amics | Ayuntamiento de Castellón

¡Menudo domingo se vivirá en Castellón! Una jornada con tintes históricos y que, en caso de que acompañen los resultados, será motivo de fiesta mayor en la capital de La Plana. Ámics del Básquet, desde las 12 en el Ciutat de Castelló, y el CD Castellón, en Castalia desde las 18:30 h, buscan poner el broche a la campaña ante su hinchada con la consecución de sus objetivos.

La "fiesta" arrancará por la mañana en el Ciutat, donde el Amics disputa su gran final por el ascenso. Tras caer derrotados en el partido de ida por seis puntos (70-64), esa es la diferencia que deberán remontar los de José Luis Pichel en el pabellón castellonense. Y el premio, en caso de conseguirlo, es ni más ni menos que el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Ya por la tarde (18:30 h), los focos apuntarán hacia Castalia, donde el Castellón tratará de certificar su clasificación para el playoff de ascenso. Los albinegros reciben al Eibar con la necesidad de victoria, por lo que el coliseo albinegro registrará un lleno tal y como el club ya ha confirmado en las últimas horas.

De esta forma el Ayuntamiento de Castellón ha puesto en marcha una campaña de promoción y apoyo a ambos encuentros, vistiendo la ciudad durante estos días con banderolas y cartelería para animar a toda la ciudadanía a respaldar a los equipos en dos partidos clave para el deporte local.

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