El gol, más repartido que nunca en el Villarreal

La recientemente concluida para a la historia del Villarreal como la temporada más goleadora en Primera gracias a los 72 tantos anotados. Una cifra que supera los registros de la pasada campaña, con la mejor marca establecida hasta la fecha y en la que los amarillos alcanzaron los 70 goles. Una estadística que se ha reflejado directamente en las estadísticas de los atacantes del equipo castellonense en un año donde, sin un futbolista que haya destacado sobremanera, el gol ha estado especialmente repartido. Tanto que, por segunda vez en sus 26 temporadas en Primera, tres futbolistas han alcanzado o superado los 10 goles.

El georgiano George Mikautadze, gran apuesta del club en el anterior mercado estival, ha sido el encargado de liderar el ataque amarillo. Tras un inicio titubeante y tras superar un proceso de aclimatación, el ex del Lyon se ha destapado con sus trece goles en Liga. Junto a él, un recuperado Gerard Moreno al que las lesiones le han dado la suficiente tregua como para alcanzar los 10 goles. Mismos dígitos firmado por un sorprendente Moleiro, con números poco habituales para un futbolista que juega en su demarcación

Y es que hay remontarse a la campaña 13/14 cuando tres futbolistas amarillos alcanzaron dichas cifras. Con Marcelino en el banquillo como nexo de unión con la actual temporada, los entonces atacantes Ikechukwu Uche (13 goles), Giovani dos Santos (11) y Jéremy Perbet (10). Y pese a la vitola de equipo ofensivo que siempre ha tenido el Villarreal y a contar con un ramillete importante de atacantes desde que debutara en la máxima categoría en la campaña 98/99, la realidad es que no había vuelto a repetirse dicha circunstancia.

La temporada con mayor reparto goleador

A diferencia de otras temporadas, el Villarreal no ha contado con uno o dos jugadores que monopolicen su ataque. Si otrora jugadores como Forlán, Rossi, Sorloth, el propio Gerard o, más recientemente, Ayoze con los 19 tantos de la pasada campaña, se contaban entre los mejores goleadores de La Liga, este año el gol ha sido cosa de todos como demuestra el hecho de que hasta 17 jugadores del primer plantel amarillo han celebrado algún tanto liguero esta temporada.