La ambición Mikautadze: “Miro a la primera plaza, no hay nada imposible”

El delantero del Villarreal, George Mikautadze ha mostrado su lado más ambicioso al asegurar que su equipo está en condiciones de pelear por el título de liga. Tras unos primeros meses de adaptación, en este inicio de año el ariete de origen georgiano está comenzado a justificar la importante apuesta que el Villarreal realizó este pasado verano por él.

Sobre su adaptación: “Es un momento muy bueno para mí, me he adaptado muy rápido al grupo. Entiendo lo que el "míster" quiere ya de mí tanto defensiva como ofensivamente y tengo afinidad con muchos compañeros. Todo eso me hace divertirme con el juego. Lo más importante ha sido en la faceta defensiva, posicionarme bien para hacer la presión, controlar el “timming”. Y también hacerlo tras la recuperación para poder lanzar el contragolpe desde ahí"

Más acierto de cara al gol: “He tenido ocasiones en las que me hubiera gustado marcar, porque eran claras. Me exijo mucho, pero he trabajado mucho la finalización, controlar el gesto cuando estás tras el portero. Nunca se tiene éxito al 100% y lo sé, pero trabajo mucho para mejorar en eso”

Ha empezado muy bien el año: “Con el tiempo de juego que tengo intento hacer el máximo. Soy una persona muy exigente conmigo mismo, muy competitivo, intento hacerlo siempre los mejor posible. Pero estoy muy contento por cómo ha empezado este 2026 gracias a las victorias. Me he sentido decisivo, importante, formando parte de las victorias. Ojalá este 2026 pueda mejorar todavía más mis números”

Goles bonitos: “Podríamos decir que es la “especialidad Mikautadze”, la vaselina. He metido así muchos goles. Siempre intento finalizar como sea las acciones de ataque, bien sea con cualquier pierna o con la cabeza.es importante para un jugador. He hecho goles más fáciles, pero me gustan los goles complicados y espero seguir así”

Una liga competitiva: “La Liga pienso que es un campeonato que me puede ir bien a mi juego. Hay muy buenos equipos y lo que lo diferencia de la Ligue 1 es que cualquiera tiene una buena propuesta de juego y puede plantarte cara, sea cual sea el rival. Estamos haciendo una temporada histórica en cuanto a puntos, pero queremos más y estar lo más arriba posible”

Pelear por el título: “Por supuesto que creo que podemos pelear con los mejores, incluso personalmente yo miraría la primera plaza porque no hay nada imposible. Tratamos de demostrarlo, aunque sea muy difícil. Nos centramos en ir partido tras otro”

La decepción de la Champions: “Es una competición que para todos es un sueño y nos da motivación, era mi primera vez. Obviamente fue una decepción. Pero el cuerpo técnico nos ha dado fuerza y nos motiva para estar fuertes y poder repetir ele año que viene”

