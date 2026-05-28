El Castellón rendirá homenaje a Cubillas en su 'final' frente al Eibar

David Cubillas será protagonista en los prolegómenos de la final por el play off que disputará el Castellón frente al Eibar. El ex jugador albinegro, recientemente retirado tras finalizar su temporada con el Tarazona, hará el saque de honor de este importante partido, lo que supone el mejor homenaje del club para destacar su figura.

Cubillas jugó seis temporadas en el Castellón, logrando un ascenso a Segunda División B y otro a la categoría de plata del fútbol español. Una vez finalizada su etapa de albinegro, continuó su carrera en el Tarazona, jugando tres temporadas en Primera RFEF en el conjunto aragonés.

Ahora será uno de los 14.000 albinegros que alienten al equipo en su objetivo de entrar en promoción de ascenso a Primera División. El conjunto de la Plana depende de sí mismo para alcanzar esa meta.