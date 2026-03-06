Las duras sanciones al Peñíscola FS

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado al Servigroup Peñíscola con una multa de 12.000 euros por los incidentes ocurridos en el partido ante el Noia el pasado martes y que finalizó con una monumental pelea entre jugadores de ambos equipos.

Según la resolución del Juez Disciplinario Único de Fútbol Sala, además de los 12.000 euros de multa, el Peñíscola ha sido apercibido de "clausura de la instalación deportiva" tras los incidentes, que definió como "muy graves".

Los jugadores del Peñíscola implicados en la pelea también recibieron sanciones tanto deportivas como económicas. Juan José Moreno ha sido sancionado con los doce próximos partidos y deberá abonar una multa de 480 euros, mientras que su compañero Juan Carlos Sánchez estará sancionado con ocho partidos y tendrá que pagar una multa de 320 euros. Ambas sanciones son "por agresión a un adversario".

Por su parte Gio González fue sancionado con cuatro partidos "por intento de agresión al concurrir la circunstancia agravante de reincidencia", además de una multa de 160 euros. El futbolista del Noia Tiago Manuel Rodrigues estará fuera de las pistas los próximos ocho partidos por agresión y fue multado con 320 euros.

Los clubes tienen un plazo de diez hábiles para interponer un recurso de apelación ante el comité de la federación española.