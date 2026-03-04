CD Castellón: Un rendimiento por encima del coste de la plantilla

La Liga, como suele ser habitual a estas alturas de temporada, ha dado a conocer el límite de coste de cada plantilla en el fútbol profesional. En el caso de la del Castellón, esta ha registrado un aumento de más de 200.000 euros respecto al mes de septiembre de acuerdo a los datos anunciados este martes por LaLiga. Es por ello que la entidad que preside Bob Voulgaris puede gastar hasta 11,56 millones de euros, lo que le sitúa con el séptimo tope más alto de Segunda División. El límite de coste de plantilla deportiva se calcula restando los gastos no deportivos previstos de los ingresos que cada club espera generar.

Lo albinegros son superados en cuanto a límite de gasto por al CD Leganés, que lidera la categoría 19,77 millones, muy lejos de su rendimiento real como demuestra la clasificación. También por equipos como el actual líder Racing de Santander (13,85 millones),Deportivo de La Coruña (13,25 millones), Real Zaragoza (12,80 millones), Real Valladolid (12,15 millones) y Málaga CF (11,71 millones).

Respecto a los registros publicados tras el mercado de verano, el Castellón es uno de los diez equipos que han mejorado su límite en esta nueva actualización. El que más ha subido es el Almería, que ha pasado de los 3,39 millones de septiembre a los 10,50 millones de ahora. De la misma forma y por, la parte baja. El límite más bajo lo tiene el Granada CF, con 4,29 millones de euros, seguido de la AD Ceuta, con 6,90 millones, y el FC Andorra, con 6,98 millones.