El Villarreal quiere amarrar la Champions en marzo

Un duelo autonómico ante el Elche, una visita al Deportivo Alavés y un encuentro ante una Real Sociedad al alza esperan al Villarreal en un mes de marzo clave para encarrilar sus opciones de clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.

El primer compromiso del mes tendrá lugar el próximo domingo ante el Elche, un enfrentamiento autonómico de la Comunitat Valenciana que el equipo amarillo nunca ha perdido en Primera como local. El Villarreal, muy sólido en casa esta temporada, recibirá a un rival que se está jugando la salvación y que aún no ha logrado ganar como forastero.

La segunda cita del mes tendrá lugar a domicilio ante el Deportivo Alavés, el 13 de marzo, otro rival con urgencias clasificatorias y que no puede permitirse más errores como local si no quiere verse involucrado en la lucha por la permanencia.

El equipo amarillo cerrará marzo con un nuevo encuentro en La Cerámica, en esta ocasión ante una Real Sociedad al alza y revitalizada desde la llegada a su banquillo del técnico estadounidense Pellegrino Matarazzo.

El conjunto donostiarra, pese a su escalada clasificatoria, sigue fuera de las plazas europeas, por lo que necesitará los puntos para alimentar sus opciones de regresar a las competiciones continentales.