El Villarreal alcanza los cuartos de final de la Champions juvenil

El Villarreal alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones juvenil tras superar por 2-1 al Legia de Varsovia, en un partido complicado para los amarillos, a pesar de que dispusieron de superioridad numérica durante algo más de un hora de juego.

La primera parte fue muy igualada, con el conjunto polaco muy ordenado sobre el terreno de juego, pero la expulsión de Szymon Chojecki, a la media hora de partido, acabaría condicionando el partido y su desarrollo.

Tras llegar al descanso sin goles, Pepe Reina mandó un claro mensaje a sus jugadores al sustituir al defensa Palomares por el delantero Arjona. El Villarreal solo tardó ocho minutos en adelantarse en el marcador, gracias a un tanto de Hugo López.

Pese al tanto, el equipo amarillo no consiguió el gol de la tranquilidad hasta el minuto 88, por mediación de Julio Arjona. Ya en el tiempo de prolongación, el equipo polaco redujo diferencias gracias a un penalti transformado por Samuel Kovacik.

Los groguets tendrán su próximo compromiso el 17 o 18 de marzo, frente al PSG.