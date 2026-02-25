Disciplina no atiende a las alegaciones albinegras y Sienra no jugará ante el Racing

Como ya presumían en el CD Castellón, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado la sanción de un partido a Agustín Sienra. El central argentino fue expulsado este pasado fin de semana frente a Las Palmas por doble tarjeta amarilla, por lo que ha desestimado las alegaciones presentadas por el club albinegro contra la segunda amonestación.

Tal y como reflejó en su recurso, el Castellón consideró que hubo "un error manifiesto" en la redacción del acta arbitral de José Antonio Sánchez Villalobos, quien indicó que la amonestación que provocó la expulsión de Sienra se produjo "por derribar a un contrario en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor".

Pero el Comité de Disciplina ha señalado que "las distintas imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista la conducta descrita en el Acta, mientras que sí es patente para este Comité la existencia del contacto entre los dos jugadores, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo, muy bien expuesto y sin duda muy respetable del club alegante, ni por el que pudiera tener el propio Comité".

Baja junto a Cámara

La del argentino se unirá a la baja de Ousmane Camara, que vio la quinta amarilla en Gran Canaria. La ausencia del central argentino apunta a ser cubierta por el italiano Brignani, gran protagonista ante la UD Las Palmas con su tanto en el descuento que dio un punto a los albinegros. Por su parte, la baja del delantero podría propiciar la titularidad del Álvaro García, fichaje invernal.

Además Pablo Hernández recuperará para este choque a Diego Barri y al francés Doué para su centro del campo.