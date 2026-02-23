CD CASTELLÓN

El Castellón nunca deja de creer

Los albinegros siguen invictos de 2026 después del punto in extremis logrado en inferioridad numérica ante Las Palmas

ondacero.es

Castellón |

Los jugadores del Castellón celebran el empate en Las Palmas
Los jugadores del Castellón celebran el empate en Las Palmas | LaLiga

El Castellón ha logrado un empate con sabor a victoria en su visita al Estadio Gran Canaria después de arañar un punto en tiempo de descuento con el gol marcado por Brignani en el minuto 94.

El tanto llegó cuando los albinegros estaban jugando con 10 hombres por expulsión de Sienra y fue el premio al buen partido de los de Pablo Hernández, que fueron mejores durante muchos minutos.

La superioridad fue más notable en la primera parte, aunque sin reflejo en el marcador, ya que Las Palmas se adelantó de penalti por medio de Jesé.

En el segundo tiempo, los cambios ofensivos, sobre todo en la recta final, ayudaron a los orelluts a acumular más gente arriba y aprovechar una llegada de Cipenga con pase final a Brignani, que remató al fondo de la red.

Este empate hace que el Castellón pierda el liderato, ya que el Racing le ha superado tras ganar al Burgos, pero permite a los de Pablo Hernández mantener su posición de ascenso y llegar con la moral alta al duelo por todo lo alto de este sábado ante el conjunto cántabro.

