VILLARREAL CF

El Villarreal completa su semana más productiva

Los amarillos suman seis puntos gracias a sus triunfos ante Levante y Valencia y amplían su brecha sobre la quinta posición

ondacero.es

Vila-real |

Los jugadores del Villarreal, tras marcar ante el Valencia
Los jugadores del Villarreal, tras marcar ante el Valencia | LaLiga

El Villarreal ha completado una semana perfecta con sus victorias frente a Levante y Valencia, logrando así reforzar su plaza de Champions. Los amarillos han cerrado la semana ganando por 2-1 al Valencia en un encuentro resuelto con los goles de Comesaña y Gueye.

Con este triunfo, los de Marcelino han ampliado a nueve puntos su distancia sobre el Betis, quinto clasificado y rival directo en la lucha por la Champions. Los verdiblancos no han pasado del empate en casa frente al Rayo Vallecano, lo que les distancia de los groguets.

De esta forma, el Villarreal, que empezó la semana con un margen de cuatro puntos sobre los verdiblancos, la termina con una renta de nueve a falta de 13 jornadas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer