Mouriño: "Tenemos equipo para ganar al Barcelona"

El futbolista del Villarreal, Santiago Mouriño, espera que el Villarreal logre este fin de semana la primera victoria de la temporada ante uno de los grandes del campeonato como es el FC Barcelona. El internacional charrúa confía en la línea ascendente de su equipo tras dos victorias consecutivas.

Llegan en buen momento: “Creo que el otro día hicimos un buen primer tiempo, creo que demostramos un buen nivel, nos acercamos al Villarreal CF que todos queremos ver. Pero vamos a ver si podemos conseguir esa tercera victoria y acercarnos un poco más al FC Barcelona”

Ha superado sus problemas físicos: “La verdad que me llevó un poco de tiempo, por momentos estaba bien, pero quizás entrenaba, jugaba un partido y volvía a recaer un poco. Entonces eso la verdad que me hizo bajar un poco mi nivel, creo que este último tiempo no me había encontrado bien, pero bueno, ahora creo que ya estoy bien. En el partido del otro día contra Valencia CF creo que volví a demostrar lo que puedo dar, así que nada, contento por eso y espero seguir así”

Frenar a los extremos del Barcelona: “Bueno, sí, creo que tenemos que hacer un poco el trabajo que venimos haciendo defensivamente estos últimos dos partidos, que creo que demostramos contundencia. Pero bueno, obviamente son jugadores de muchísima calidad que en una jugada de detalles te pueden marcar un gol, pero creo que tenemos que seguir así y mentalizarnos de que va a ser un partido duro, pero tenemos nuestras armas para pelearlo”.

Como jugarle al Barcelona: “Bueno, obviamente es un partido difícil, yo creo que todos los partidos que jugaron de local los han ganado. Vamos a ver si podemos cortar esa racha, pero creo que tenemos que salir a jugar de igual a igual. Tenemos jugadores para eso, somos muy buenos contragolpeando y ellos también juegan adelantado. Se notó en la primera vuelta que tuvimos bastantes chances. Ante esos equipos las tienes que aprovechar porque si no después se te complica el partido, pero tenemos nuestras armas y si los delanteros están bien podemos hacer un muy buen partido, y después defensivamente también tenemos que estar bien”.

Reto de ganar a los de arriba: “Creo que lo dije después del partido, contra los equipos de arriba nos ha costado. Hemos tenido nuestro juego y por momentos hicimos buenos partidos, pero si no ganas la cara es otra. Tenemos que dar ese paso de ganarle a uno de los que están arriba para decir que estamos presentes y que vamos a seguir peleando. Todos sabemos que tenemos que dar ese paso grande. Tenemos jugadores y plantilla para ganar esos partidos, pero tenemos que demostrarlo en el campo.

Su adaptación al lateral: “Sí, es una adaptación. Uno está acostumbrado a jugar de central y al lateral tienes que defender al extremo. Con el paso del tiempo me voy sintiendo más cómodo, hoy ya estoy adaptado a esa posición, pero mientras el equipo me necesite ahí voy a estar. Y si mañana me necesita de central, también”.

Jugador con más recuperaciones y duelos ganados: "Sí, creo que mi juego pasa mucho por lo defensivo, ese es mi fuerte. Después tengo que mejorar en salida de balón y en aportar más en ataque, acercarme a los extremos y ayudar a finalizar jugadas. Pero depende de cómo sea el partido. Ahora me voy encontrando cómodo tras la lesión, cada vez estoy mejor y espero seguir así”.

Son la defensa más joven: “Sí, tuvimos un momento donde recibíamos muchos goles, entonces lo fuimos trabajando, estar juntos, hablarnos mucho. La juventud a veces trae inexperiencia, pero trabajando y comunicándonos los últimos partidos demostramos que vamos a mejor. Esperemos seguir así y mantener porterías a cero”.