Marcelino: "En Barcelona no tenemos nada que perder y sí mucho que ganar"

El Villarreal viaja a Barcelona este fin de semana con el objetivo de lograr la tercera victoria consecutiva en cancha blaugrana. Para ello Marcelino ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar las oportunidades a la contra que está seguro de que su equipo va a tener. El asturiano considera que deben jugar sin presión gracias a los 51 puntos que suman a estas alturas de campeonato.
- Barcelona muy fuerte en su campo: “Esta temporada llevan pleno de victorias en su campo, con una media goleadora muy alta y muy pocos goles encajados. Esos son los números. Pero nosotros vamos con la ilusión de ganar y de revertir esos resultados tan favorables para el Barça. Es un partido de 90 minutos donde cualquier cosa puede suceder. Tenemos que intentar alcanzar nuestro máximo nivel y, si lo logramos, estaremos en disposición de ganar. Además, cuando juegas contra un equipo grande en su estadio también necesitas cierta fortuna. Esta temporada contra los equipos grandes no la hemos tenido: ha habido penaltis, expulsiones y situaciones dudosas que nos han condicionado. Aquí perdimos 0-2 contra el Barça, pero hicimos un grandísimo partido y queremos repetir ese rendimiento con más suerte”
- Llegan tras dos victorias consecutivas: “La confianza del equipo está en los 51 puntos que tenemos, que es una cifra extraordinaria, cerca del 70 % de los puntos posibles. Eso es una barbaridad. Mantener ese nivel durante toda la temporada es imposible, pero vamos a Barcelona con la idea de competir. No sabemos cuál es el partido más difícil en este tramo final, porque todos lo son por los objetivos de cada equipo. Vamos con ilusión, sabiendo que son 90 minutos y que ellos también pueden estar pendientes de la Copa, aunque lo principal es nuestro propio rendimiento”
- El Barcelona concede ocasiones: “Tendremos alguna ocasión seguro por su forma de jugar, y si estamos a nuestro mejor nivel, más de una. Para ganar al Barça hay que ser contundente en las áreas. En la ida no lo fuimos: ni antes del 0-1 ni después, cuando tuvimos ocasiones incluso para empatar. Debemos defender muy bien en nuestro campo y jugar rápido cuando recuperemos el balón. Ellos son un equipo dominante, con ritmo altísimo, y más aún en su estadio. Es un partido donde tenemos muchísimo que ganar y poco que perder, y así debemos afrontarlo”
- Buenos precedentes recientes: “Son recuerdos bonitos, pero las circunstancias eran diferentes. El Barça ya había ganado la liga, venía con esa resaca y lo aprovechamos, pero el contexto no es el mismo. Ahora el escenario es distinto, aunque hay jugadores y entrenadores similares. Ahora se juegan la liga. Sabemos que es difícil, pero no podemos ir derrotados. Es un partido bonito para jugar, en un estadio nuevo y motivante para cualquier profesional"
- Falta de juego combinativo esta temporada: “Quizá tenemos menos combinación que la temporada pasada por las características de los jugadores y por la continuidad que han tenido algunos. Nos gustaría tener más pausa, más juego entre líneas y más asociaciones en campo contrario. Ahora verticalizamos mucho el juego. Aun así, con los jugadores que tenemos intentamos sacar el máximo rendimiento, y los 51 puntos que llevamos reflejan el gran mérito de la plantilla”
- ¿La Copa puede despistar al Barcelona?: “Están acostumbrados a jugar cada tres días, conviven con ello. Ojalá se distrajeran y pensaran más en La Copa, pero no lo creo. Están acostumbrados a competir cada tres días con máxima exigencia. Juegan todas las competiciones para ganarlas y tienen mentalidad ganadora. Pero si pensaran más en la Copa, mejor para nosotros"
- ¿Sobre excitación por ganar a un grande?: “Los partidos contra el Barça tienen muchas alternativas y pueden volverse muy abiertos. Debemos saber manejarlos y no caer en un intercambio constante de golpes. Aquí sufrimos un penalti dudoso y una expulsión que en otros campos no ha sido roja. Tenemos que mejorar en evitar penaltis y expulsiones y ser más contundentes. En la ida hicimos un buen partido, concedimos poco, pero no aprovechamos nuestras ocasiones. Los partidos del Barcelona te llevan al ida y vuelta. Si mantenemos ese equilibrio defensivo y somos más efectivos, estaremos más cerca de ganar”