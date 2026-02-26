La racha del Castellón en casa pasa la prueba del líder

El Castellón pondrá a prueba su fortaleza como local ante el líder de la clasificación, en un partido donde los albinegros aspiran a recuperar la primera posición en la tabla de Segunda.

Los albinegros han firmado ocho triunfos consecutivos en el SkyFi Castalia, en una racha que se inició con la remontada en el descuento frente al Málaga y que prosiguió ante Real Sociedad B, Las Palmas, Mirandés, Huesca, Leganés, Andorra y Deportivo.

Ahora llega un hueso especialmente duro, pues el Racing, además de ser líder, es el segundo mejor equipo a domicilio de la competición.

El conjunto albinegro tiene el aval de haber dado la talla ante los grandes, destacando el triunfo logrado en su partido más reciente en casa, ante el Deportivo, el mejor visitante de Segunda.

Ahora buscará aprovechar el factor Castalia, que se llenará para la ocasión, y dar otro golpe de autoridad en la zona alta de la clasificación.