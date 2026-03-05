El Castellón viajará a Zubieta sin sus dos laterales titulares

El Castellón afronta bajas de peso en su próximo compromiso frente a la Real Sociedad B después de que el Comité de Disciplina haya desestimado las alegaciones del club por la expulsiones del técnico Pablo Hernández y el futbolista Jeremy Mellot.

Hernández ha recibido dos partidos de suspensión, mientras que el lateral se perderá un encuentro. Además, el equipo de la Plana pierde para el próximo choque a Lucas Alcázar, que ha cumplido ciclo de tarjetas.

Así las cosas, el conjunto de la Plana afrontará el compromiso de este sábado con dos laterales poco habituales en sus 'onces'. La baja de Mellot es especialmente sensible al ser el único jugador sin recambio natural en su posición. El francés ya se perdió un partido por sanción, frente al Valladolid, y su sustituto fue el jugador del filial Ismael Fadel.

Por otra parte, el Castellón recupera a Ousmane Camara y Agustín Sienra, que cumplieron sanción frente al Racing.