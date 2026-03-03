El Castellón recurre por Meillot y Pablo Hernández

El CD Castellón ha decidido mover ficha tras el polémico duelo ante el Racing de Santander y ha presentado un recurso ante el Comité de Competición con el objetivo de dejar sin efecto las expulsiones de Jeremy Mellot y del técnico Pablo Hernández y que les dejarían fuera del encuentro de la próxima jornada .

En lo que respecta al lateral francés, la entidad albinegra sostiene que la jugada por la que fue expulsado —interpretada como una acción de “último hombre”— no reunía los requisitos para ser considerada una ocasión clara de gol. Según el club, la infracción se produjo en una zona muy alejada del área, cerca de la banda y del banquillo visitante, lo que, a su entender, descarta que existiera una oportunidad manifiesta para el rival.

El lateral galo ya se perdió hace dos jornadas el encuentro que los albinegros ganaron en Valladolid por acumulación de amonestaciones y su ausencia siempre es un quebradero de cabeza.

De la misma forma el club también ha solicitado la anulación de la tarjeta roja directa mostrada a Pablo Hernández. El árbitro del encuentro, Lax Franco, reflejó en el acta que el técnico fue expulsado tras pronunciar la frase “Esto es una vergüenza”. La entidad castellonense defiende que dicha expresión se produjo en un contexto de tensión propio del partido y que no constituye ni insulto ni desconsideración grave hacia el colegiado.

Todo ello llega después de un inicio de semana que ha venido marcado por el cruce de comunicados entre el CD Castellón y el Racing de Santander al respecto de los incidentes ocurridos en la grada tras el parido del pasado fin de semana