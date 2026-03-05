El Villarreal quiere volver a blindar su portería

El Villarreal aspira a recuperar la solidez defensiva que le caracterizó en la primera vuelta después de empeorar sus números en los últimos encuentros. Los amarillos, que recibieron 0,8 goles por partido en la primera vuelta, han subido el promedio a dos tantos por encuentro en la segunda mitad de competición.

El equipo de Marcelino García Toral ha recibido catorce goles en los siete encuentros que ha disputado de la segunda vuelta de la Liga, solo tres menos de los diecisiete que le hicieron en los diecinueve encuentros de la primera.

Es cierto que el nivel de algunos de sus rivales ha dificultado mantener el promedio, ya que a domicilio se ha medido a Betis, Barcelona, Osasuna y Getafe, mientras que en casa se ha enfrentado a Valencia, Espanyol y Real Madrid.

Esta última serie de partidos ha coincidido además con bajas importantes en la línea defensiva, como las de Santiago, Mouriño, Juan Foyth o Santi Comesaña.

Los amarillos intentarán recuperar la solidez este domingo, en su partido frente al Elche en el Estadio de la Cerámica.