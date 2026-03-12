Kambwala, novedad en la lista del Villarreal

Cuando Willy Kambwala cayó lesionado este pasado verano durante la disputa de un partido de preparación ante el Génova, no era consciente de que le esperaba una larga travesía de más de siete meses antes de volver a tener el alta médica. Una durísima lesión en los isquiotibiales que lo obligó a pasar por el quirófano y, lo que se presumía pudiese apartarle de las canchas casi cinco meses, se ha alargado más de lo previsto.

El regreso del poderoso defensor amarillo, que ya trabaja desde hace más de un mes junto al resto de sus compañeros, alivia de esta forma la complicada situación que el centro de la zaga castellonense ha tenido que vivir a los largo de toda la temporada. Su larga ausencia se une a la de Logan Costa, que sufrió en el mes de julio la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y que todavía continúa en proceso de recuperación. Igualmente también cayó gravemente lesionado Juan Foyth con la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, que le ha hecho decir adiós a temporada.

Kambwala, de 21 años, llegó la pasada temporada al Villarreal procedente del Manchester United. En su primera campaña en el “submarino amarillo” disputó 21 partidos y fue ganando protagonismo con el paso de la temporada. Tal y como ha informado Marcelino este mismo jueves, el jugador viajará ya con el resto del equipo hoy a Vitoria para medirse este viernes al Alavés en Mendizorroza.