Cardona: "Hay que aspirar a la tercera plaza"

Sergi Cardona apuesta por el Villarreal para conseguir la tercera plaza de La Liga. Con una distancia ya importante sobre el Betis (11 puntos), el catalán considera que su equipo puede superar al Atlético en esta recta final de temporada. El lateral amarillo, defiende la temporada del Villarreal pese a que haya debate sobre el juego desplegado esta temporada

Pelear la tercera plaza

Creo que sí que se puede. Si estamos donde estamos es porque el equipo lo merece. No es lo mismo estar ahí en septiembre que en marzo. Hemos estado terceros y cuartos hasta ahora. Nos vemos capaces para competir la tercera plaza y lograrla.

Sobre la sensación de que la temporada no sea redonda

No creo que nos falte nada, si a esta Villarreal le falta algo no sé al de años anteriores. Estamos haciendo una temporada histórica. Es muy buena en lo que se refiere a LALIGA. Miramos la parte positiva. Si estamos ahí arriba a estas alturas es que estamos haciendo las cosas bien. Ganamos partidos y estamos ahí porque nos lo merecemos. Todos tiene cosas a mejorar. Cuesta ganar partidos. Si le cuesta al Madrid y al Barcelona....

Continuidad le da la confianza

La continuidad es muy importante para cualquier jugador. Para mí ha sido una temporada de aprendizaje. Me ha hecho crecer como jugador. Es normal que se rote, más cuando juegas Champions. Competir el puesto y ganarte la titularidad cada día te hace crecer mucho como jugador, tanto a mí como al Alfonso. Pero cuando acumulas partidos te da confianza y juegas de otra manera.

Mendizorroza

Sabemos que será un partido complicado. Ya sufrimos el año pasado esa circunstancia. De aquí al final, todos los partidos serán una guerra. Especialmente con los equipos que se juegan la permanencia por su gran necesidad . Sabemos lo que nos espera. Será muy difícil y sabemos que tocará luchar mucho allí.

Cuando encadenamos 2-3 ocasiones seguidas, el equipo ve que es el momento de hacer daño y encarrilar el partido. Pero debemos meter más goles y cerrar el partido con más tranquilidad

Tienen minutos de mucha inspiración

El otro día, ante el Elche, fue un partido en el que nos incomodaron bastante. Fuimos capaces de generar ocasiones. Los equipos nos conocen y saben de nuestro peligro arriba. Cuando encadenamos 2-3 ocasiones seguidas, el equipo ve que es el momento de hacer daño y encarrilar el partido. Pero debemos meter más goles y cerrar el partido con más tranquilidad. Tenemos minutos en los que debemos aprovechar y matar el partido. Si perdonas, acabas sufriendo.

Partido que espera en Vitoria

Espero un partido muy complicado, de muchos duelos. Muy competido. Entrarán apretando mucho en el inicio. Buscarán un gol rápido. Debemos entrar bien en el partido, siendo competitivos. Para luego hacer nuestro fútbol. Debemos ganar los duelos, defender bien y a partir de ahí hacerles daño con nuestro juego y nuestras armas arriba

No les afecta no saber el futuro de Marcelino

No me pasa por la cabeza. Cada uno tiene su situación personal con el club. Somos profesionales. Trabajamos por el objetivo del club y por dar nuestra mejor versión. No pensamos en eso. Solo nos centramos en ganar al Alavés y conseguir el objetivo que se marca el club.