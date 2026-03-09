El Castellón cae en Zubieta víctima de sus propios errores

El Castellón no ha dado la talla en su visita al feudo de la Real Sociedad B y ha perdido por 4-2 en un partido marcado por sus muchos errores defensivos.

El equipo albinegro, que ya perdía por 2-1 con dos indecisiones atrás, mantuvo ese tono hasta el final ante un filial donostiarra que llegó con mucha facilidad al área castellonense.

Y pese a ello, el Castellón tuvo momentos en los que parecía que se iba a llevar el partido. Y es que en el arranque del segundo tiempo, con 2-2 en el marcador, los de Pablo Hernández, dirigidos desde el banquillo por Sergi Ripollés, dominaron y acumularon llegadas.

Pero, de nuevo, una indecisión defensiva provocó una contra a favor de los vascos que acabó en el 3-2. Después, los orelluts arriesgaron con los cambios, lo que aprovechó la Real Sociedad B para marcar al contragolpe el definitivo 4-2.

Pese a la derrota, el Castellón sigue en puesto de ascenso directo a falta de lo que haga el Almería, que recibe este lunes a la Cultural Leonesa.