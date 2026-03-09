CD CASTELLÓN

El Castellón cae en Zubieta víctima de sus propios errores

Los albinegros sufren su segunda derrota consecutiva tras perder por 4-2 ante la Real Sociedad B

ondacero.es

Castellón |

El Castellón cae en Zubieta víctima de sus propios errores
El Castellón cae en Zubieta víctima de sus propios errores | LaLiga

El Castellón no ha dado la talla en su visita al feudo de la Real Sociedad B y ha perdido por 4-2 en un partido marcado por sus muchos errores defensivos.

El equipo albinegro, que ya perdía por 2-1 con dos indecisiones atrás, mantuvo ese tono hasta el final ante un filial donostiarra que llegó con mucha facilidad al área castellonense.

Y pese a ello, el Castellón tuvo momentos en los que parecía que se iba a llevar el partido. Y es que en el arranque del segundo tiempo, con 2-2 en el marcador, los de Pablo Hernández, dirigidos desde el banquillo por Sergi Ripollés, dominaron y acumularon llegadas.

Pero, de nuevo, una indecisión defensiva provocó una contra a favor de los vascos que acabó en el 3-2. Después, los orelluts arriesgaron con los cambios, lo que aprovechó la Real Sociedad B para marcar al contragolpe el definitivo 4-2.

Pese a la derrota, el Castellón sigue en puesto de ascenso directo a falta de lo que haga el Almería, que recibe este lunes a la Cultural Leonesa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer