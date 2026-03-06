Pablo Hernández espera un partido "exigente" en Donosti

El técnico castellonense, Pablo Hernández, analizó el duelo ante el conjunto vasco en la previa. El castellonense ha asegurado que el primer objetivo del vestuario es que la derrota ante el Racing no pase factura: "Después de una derrota, lo mejor para volver a levantarte es sumar de nuevo tres puntos. Nos espera un rival que hace muchas cosas bien, que tiene jugadores de mucho talento y que juega muy bien al fútbol", afirmaba como advertencia el preparador albinegro.

De la misma forma recordó el alocado encuentro de la primera vuelta, que acabó con victoria local por 5-4 después de que los vascos estuvieran cerca de igualar un 5-1 que los castellonenses llegaron a tener: "Hubo unos 70 minutos muy buenos por nuestra parte, pero los últimos 20 se volvieron locos y no supimos gestionar bien el resultado. Nos tiene que servir de ejemplo para que no vuelva a ocurrir".

Al respecto de las sanciones, especialmente la suya además de las de Meillot y Lucas Alcázar, el técnico quiso quitar hierro: «Tengo un cuerpo técnico increíble y estaré con el equipo intentando darle la máxima normalidad posible», comentó.