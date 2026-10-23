Iñigo Pérez: "Un derbi es un partido diferente"

Iñigo Pérez considera que el derbi en Mestalla es la oportunidad perfecta para levantarse del golpe que supuso la derrota en Anfield. El técnico espera un parido “cerrado” toda vez que se refirió a Javier Aguirre como una referencia durante su niñez como técnico de Osasuna

Como llegan los tocados: “La gestión de los dolores debe ser agudizada por el cuerpo técnico. Hay que ver como llegan algunos jugadores. Carlos Romero no estará en Valencia y Saliba ya veremos si puede jugar tras acabar con molestias en Liverpool”

Derrota en Liverpool: “Toca hacer la revisión del partido en Liverpool y ser justo, tanto cuando el saldo es mayor como cuando es menor. La primera impresión es de rabia. Lo vimos en Dortmund o ante el Nápoles. Que cuando los equipos tienen su momento hacen daño al rival. En la primar parte la tuvimos muy clara y en los en la segunda. Pero en una fase que no fue abrumadora por su parte recibimos dos goles. Y eso te afecta anímicamente cuando llegas al descanso. Hay cosas positivas pero tenemos que ceñirnos a aquello en lo que hay que mejorar y donde se nos escapó el partido””

Un derbi es diferente: “Nunca un derbi es un partido normal. Tiene componentes diferentes y se nota en el equipo y en los que le rodea. Es bonito venir de Anfield y tener la opción de jugar este partido en Mestalla. Es un punto al que agarrarte y cargarte de nievo de ilusión

Más juego que puntos: “Creo que hemos demostrado más futbol que puntos, es uno de los análisis de lo que estoy seguro que es así. Eso no quiere decir nada, pero hemos jugado muy bien durante algunos momentos y obtenido menos de lo que merecemos. En ese análisis está la respuesta: hacerlo mejor y tomar mejores decisiones para que caiga de nuestro lado

Derbi que espera: “Es un partido en el que la emoción se nota ene l ambiente. Las realidades de cada equipo prevalecen. Espero un parido cerrado, medido. Tienen un técnico que ha jugado muchos derbis en otras regiones, y esa experiencia tratará de hacerla valer. No hay que salirse del guion que nos ha ido bien y esperar mayor acierto en las áreas”

Poca distancia en la tabla: “Ya llevamos jornadas para que se vena los estratos de los jugadores, los niveles de los equipos. Es muy pronto para hablar de distancias entre sí, porque se trata de once meses largos y los dos últimos dos son donde se dan vuelcos. El partid de mañana es positivo para quien gane pero no es definitivo pase lo que pase”

Sobre Aguirre: “No recuerdo si me he medido con Aguirre, sé que yo estaba con Iraola cuando él estaba con Mallorca tengo pocas. Soy de Pamplona y lo veía de niño en Osasuna. Para mi Javier siempre ha sido una referencia, primero en mi infancia y luego ocmo entrenador”