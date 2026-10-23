700 aficionados del Villarreal estarán en Mestalla

El Villarreal quiere reencontrarse con la victoria este fin de semana tras los recientes tropiezos en Liga (0-0 ante el Elche) y Champions (4-3 en Anfield ante el Liverpool). Los amarillos juegan en Mestalla el derbi regional ante el Valencia en lo que parece la mejor oportunidad para cargarse de moral en caso de victoria. Y su hinchada, que es consciente de ello, se ha volcado con el equipo para agotar las 700 localidades de las que disponen para la ocasión.

Tras mostrar su apoyo el pasado miércoles en Liverpool, donde un millar de aficionados amarillos se desplazaron para apoyar a su equipo, en Mestalla el club conjunto castellonense volverá a sentirse arropado. Tal y como el club ha informado en sus cuentas oficiales, se han agotado de forma rápida todas las localidades de las que disponía en esta ocasión para sus seguidores.

De esta forma el “submarino” tratará de desequilibrar la paridad de los precedentes más cercanos. Y es que en los últimos 4 enfrentamientos se registra una enorme igualdad con una victoria local, otra victoria visitante y 2 empates. En el último de ellos, el de la pasada temporada, los castellonenses se impusieron por cero tantos a dos gracias a los goles de Gerard Moreno y Santi Comesaña.