El Villarreal busca la campanada en Anfield

El Villarreal viaja a Liverpool con la intención de dar continuidad a las buenas sensaciones que está ofreciendo en esta liga de campeones. A diferencia de la pasada temporada los amarillos se están mostrando cómo un equipo capaz de plantar cara a cualquier rival y llegan con la moral cargada tas la reciente victoria ante el Nápoles. Antes, en Dortmund y pese a la derrota ante el Borussia, ya demostraron que esta temporada su puesta en escena europea va a ser otra cosa.

Pese al reciente tropiezo ante el Elche y a que en Liga los castellonenses no acaban de arrancar, el Villarreal llega a Anfield convencido de sus posibilidades. El buen partido, con remontada incluida, ante los italianos, ha supuesto un refuerzo para la autoestima de un equipo que la necesitaba tras el duro palo que supuso la pasada campaña donde ni fueron capaces de lograr ni una sola victoria.

Se esperan bastante cambios respecto al equipo que empató ante el Elche este pasado fin de semana, con el regreso de futbolistas como Pau Navarro y Veiga en defensa, Gueye, Foyth y Saliba en la medular y Gerard y Mikautadze en la punta. Como en el Signal Iduna Park, Iñigo apostará por un trivote granítico en el centro del campo a la espera de que la magia de los tres de arriba (y algo más de acierto del que han mostrado últimamente, haga el resto.

Un duelo de amistad y rivalidad en los banquillos

Iraola e Iñigo Pérez | Rayo Vallecano

El duelo de banquillos encierra una de las grandes historias de la temporada en Liga de Campeones por la estrecha relación que existe entre ambos técnicos: “Me hace mucha ilusión verle, hablamos de manera continua. Nos conocemos desde hace mucho, desde niños, jugamos juntos, fui su segundo. Será muy bonito e ilusionante, pero cuando pite el árbitro se acaba todo”, afirmaba el navarro este fin de semana

Lo cierto es que la relación entre ambos va mucho más allá de los banquillos. Fue Andoni Iraola quien abrió la puerta del cuerpo técnico del Rayo a Iñigo después de que este dijera adiós a su carrera como futbolista. Juntos ya habían compartido cantera y primer equipo en el Athletic. En el verano del 2023 Iraola se marchó al Bournemouth y su idea era contar con Iñigo. Pero el técnico navarro no pudo incorporarse al club inglés debido a los problemas relacionados con el permiso de trabajo. De no ser por la complicada burocracia inglesa, hoy Iñigo estaría seguramente en el banquillo red junto a Andoni

Un Liverpool irregular

Como al Villarreal en Liga , al nuevo Liverpool de Iraola le está costando encontrar una buena línea de resultados, especialmente en Premier, en este inicio de temporada. Suma doce puntos tras siete jornadas en la Premier, donde este fin de semana sufrió de lo lindo para remontar ante el Brentford (1-2), donde un nuevo tropiezo hubiera hecho saltar las alarmas. En Champions los de Iraola suman su dos partidos por victorias: 2-1 ante el Atlético y la reciente goleada (3-6) ante el LASK austriaco.

Para esta noche no podrá contar ni con Jeremy Frimpong ni con Dom Szoboszlai, ambos lesionados este pasado fin de semana. Ausencias que se unen a las de Hugo Ekitiké, Conor Bradley, Vítězslav Jaroš y Giovanni Leoni. De esta forma deberá buscar un lateral diestro de urgencia ante las ausencias de Frimpong y Bradley. El ex barcelonista Araujo tiene papeletas para ello.