Logan Costa: "Podemos ganar al Liverpool"

Pese al bajón que supuso para el Villarreal el empate ante el Elche en un partido en el que los amarillos se mostraron tremendamente superiores, la plantilla amarilla pasa ya página para centrarse en el partido ante Liverpool de este próximo martes. Y la reciente victoria en Champions ante el Nápoles ha cargado de moral a un plantel convencido de sus posibilidades. Especialmente a jugadores como Logan Costa que ya saben lo que es imponerse al conjunto inglés.

El central caboverdiano se enfrentó a los reds en la temporada 23/24 en la fase de grupos de la Uefa Europa League. Y pese a que en Anfield sufrió una contundente derrota, en cancha gala se impuso su equipo al equipo entrenado por Klopp por tres tantos a dos. Costa disputó los 90 minutos

El defensa se refirió al partido que su equipo disputará el próximo martes en cancha del Liverpool, asegurando que van “sin miedo”: “No es la primera vez que voy a Anfield, es un gran campo. Pero no deja de ser un estadio de fútbol, como lo son otros, y con esa mentalidad tenemos que ir. Podemos competir contra cada equipo y es lo que vamos a hacer el próximo martes”

Minutos ante el Elche

Logan Costa sigue acumulando minutos tras vivir una temporada tan complicada como fue la pasada a causa de una grave lesión. El defensa de origen africano fue titular ante el Elche y acabó con sensaciones agridulces: feliz por sentirse cada vez más integrado en el grupo y amargado por un empate con sabor claro a derrota.

“Nos sabe a poco, estamos un poco tristes pero también es verdad que hay muchas cosas buenas en un partido como este. No nos llevamos los tres puntos pero sobre esta base podemos trabajar bien para seguir ganando y conseguirlo en los próximos partidos. Sólo nos faltó el gol, pero al menos no encajamos. Ya tenemos que quedarnos con eso y que es un punto que hay que hacerlo bueno en el futuro”, afirmó tras el duelo de su equipo ante el cuadro ilicitano.