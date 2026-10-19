El Villarreal busca que la tercera sea la vencida en Anfield

El Villarreal regresa a Anfield, y lo hace por tercera vez en su historia. En esta ocasión, al tratarse de un partido de la Fase Liga, será un duelo mucho menos decisivo que los dos precedentes donde, ni más ni menos, estaban en juego sendas finales europeas. Y en aquellos partidos, la histórica casa del Liverpool enterró con su mística y el potencial de los reds, los sueños amarillos.

El primer precedente se remonta al 5 de mayo del 2016, cuando ambos equipos disputaron el partido de vuelta de la semifinales de la Europa League El conjunto de La Plana llegaba a Anfield con la ilusión por las nubes tras ganar en el partido de ida por un tanto a cero. Un gol anotado, por cierto, por el hoy segundo entrenador del equipo amarillo, Adrián López .

Pero en territorio británico los amarillos se vieron arrollados para acabar perdiendo por un contundente 3-0 con los goles de Bruno Soriano en propia puerta, Lallana y Sturridge. Marcelino dirigía a los castellonenses mientras que Jurgen Kloop hacía lo propio con los ingleses.

La derrota en Champions con Unai Emery

La segunda ocasión fue con motivo de otras semifinales continentales, en esta ocasión de la Liga de Campeones 21/22. Con el propio Kloop y Emery en las banquetas, Anfield fue escenario del partido de ida donde, dos minutos fatídicos, condenaron a los vila-realenses. En el 53 un tanto en propia puerta de Estupiñán y otro del senegalés Mané en el 55 pusieron la rúbrica a la derrota amarilla. Ya en la vuelta los de La Plana rozaron la proeza al igualar la eliminatoria al descanso, aunque finalmente acabarían perdiendo por dos tantos a tres para decir adiós a sus sueño de disputar una final de Liga de Campeones