El Liverpool baja de la nube a un Villarreal que se aferra a la épica

El Villarreal aguantó el 0-0 al descanso ante un Liverpool que lo intentó de todas las maneras posibles, con un palo de Thiago Alcántara incluido, pero no pudo perforar la puerta de Rulli. El equipo de Jürgen Klopp tuvo la posesión y las ocasiones, en una primera parte completamente desnivelada, en la que la afición local terminó desesperada con las pérdidas de tiempo de Rulli.

Las mejores del 'Pool' las tuvieron Sadio Mané, con un disparo desde la frontal que tocó en Raúl Albiol antes de marcharse junto a un poste, Mohamed Salah, con dos remates claros que se le marcharon alto, y, sobre todo, Thiago, con un zapatazo a un palo al borde del descanso.

Los de Klopp derribaron la muralla amarilla en la segunda parte. En el 53 un centro de Henderson lo desviaba Estupiñán y el balón se colaba en la portería por encima de Rulli que llegaba a tocar la pelota sin poder evitar el tanto. Solo dos minutos después han conectado los dos jugadores más talentosos de los red con un gran pase de Salah entre las piernas de Pau que ha aprovechado Mané con un sutil toque de puntera. El próximo martes se resuelve la eliminatoria en el estadio de la Cerámica.

Buscar la remontada

El técnico, Unai Emery, del Villarreal no buscó excusas y reconoció la superioridad inglesa. Eso sí, Emery por ver una mejor versión de su equipo en la vuelta: "Sabemos que son los favoritos, que son mejores, pero también que podemos competirlos. Hoy no lo hemos hecho y no podemos decir nada. Pero a veces los resultados negativos hay que relativizarlos. Hoy podía haber sido peor, tampoco hemos merecido algo mejor. Hay que tratar que allí sea totalmente diferente, que propongamos lo que queremos. Hoy teníamos un plan y la idea no ha salido. Hasta en sacar los córners hemos estado mal".