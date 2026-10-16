CD Castellón: Pablo Hernández apuesta por mantener la calma en Las Palmas

El CD Castellón busca recuperar las buenas sensaciones después de encadenar dos encuentros por debajo de su nivel. Pese al frenazo tras un inicio de temporada sobresaliente, Pablo Hernández no quiere que los últimos resultados alteren la confianza del equipo. «No hay que perder la cabeza y hay que estar tranquilos», señaló el entrenador albinegro en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente a Las Palmas.

El técnico reconoció que el equipo no ha ofrecido su mejor versión en los dos últimos compromisos y confía en que el bache no se prolongue. «Venimos de dos partidos en los que no hemos estado a nuestro máximo nivel, en los que no hemos estado bien», admitió, con la mirada puesta en recuperar cuanto antes las sensaciones que impulsaron al Castellón durante las primeras jornadas.

Hernández también puso en perspectiva la situación clasificatoria del conjunto albinegro. El equipo es tercero y se encuentra a un solo punto del liderato, un escenario que, antes de arrancar la competición, pocos habrían dudado en firmar. «Antes de empezar la liga todos hubiésemos firmado esta situación», recordó.

Sin embargo, el entrenador también extrajo una advertencia de los últimos encuentros: el Castellón necesita mantener su nivel competitivo para seguir sumando. «Hemos visto que cuando bajamos un poco el rendimiento y la intensidad cualquiera te puede ganar», apuntó.

Un rival en crisis y con identidad propia

Sobre Las Palmas, Hernández espera un adversario reconocible pese al cambio en el banquillo, después de la destitución de Rubén de la Barrera y la llegada de Juan Manuel Rodríguez, procedente del filial grancanario. El técnico castellonense considera que el conjunto insular mantendrá buena parte de sus señas de identidad, ya que tiene «un estilo definido» y no cree que vaya a cambiar demasiado.

No obstante, contempla la posibilidad de que el nuevo entrenador priorice ciertos ajustes defensivos para corregir los problemas del equipo. «Una de sus primeras ideas puede ser defender mejor para no recibir tanto», explicó.

Más allá de lo que pueda plantear el rival, Hernández puso el foco en el trabajo propio. La visita a Gran Canaria representa una oportunidad para corregir los errores de las últimas jornadas y recuperar la versión que llevó al Castellón a situarse en la zona alta de la clasificación. «Es una oportunidad para mirarnos a nosotros y corregir errores», concluyó.