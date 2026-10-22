Romero y Saliba, dudas en el Villarreal para visitar al Valencia

Los futbolistas del Villarreal Carlos Romero y Nathan Saliba han regresado de Liverpool con problemas físicos y ambos jugadores pueden ser baja en el partido de LaLiga del próximo sábado en Mestalla, por lo que se sumarían al también lesionado Nicolas Pepe.

En el caso del lateral Carlos Romero, cayó de la convocatoria del partido de Liga de Campeones en Inglaterra a última hora por unas molestias en el aductor izquierdo; mientras que en el caso del centrocampista internacional canadiense, tuvo que ser sustituido del partido de Liverpool por unos problemas musculares.

A la espera de conocer el alcance real de ambas lesiones, que se dictaminará con las pruebas pertinentes, ambos futbolistas parecen ser seria duda para el duelo autonómico de este próximo sábado ante el Valencia.

Quien sigue fuera del equipo es el extremo Nicolas Pepe, que, tras ser operado de un problema en sus ojos, se encuentra en proceso de recuperación.