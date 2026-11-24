El Facsa Playas de Castellón volvió a ser protagonista en el Cross de Atapuerca y el Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, disputados conjuntamente en el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca. La cita reunió a más de 3.200 atletas y dejó un nuevo balance de éxitos para la entidad castellonense, con tres títulos nacionales, un subcampeonato y varios resultados destacados.

En la prueba absoluta masculina, disputada sobre 7.661 metros, Rodrigue Kwizera se hizo con la victoria con un tiempo de 22:38. El atleta del Playas resolvió la carrera en la recta final, por delante del etíope Aregawi (22:41) y de Ayele (22:45). También destacó Miguel Ángel Chazarra, séptimo en la clasificación absoluta y tercero entre los participantes del Campeonato de España.

El club castellonense sumó tres oros nacionales. El primero llegó en el relevo mixto, donde el cuarteto formado por Alejandro Ortuño, Andrea Rodríguez, Mohamed Reda Sebie y Mireya Arnedillo se impuso con un tiempo de 17:50. Se trata del séptimo título del Playas en diez ediciones y el tercero consecutivo.

También revalidó su dominio el equipo sub-20 masculino, que conquistó su sexto campeonato seguido y el decimotercero de su historia, con 80 puntos. Alejandro de la Viuda (8º), Samuel Matamoros (14º), Adam Boulhadi (17º) y Jordi Perís (42º) fueron los atletas que puntuaron.

El tercer oro llegó en la categoría sub-18 femenina. El conjunto castellonense firmó una victoria contundente con 24 puntos, gracias a las actuaciones de Naia Portolés (3ª), Mar García (5ª), Estela Alberola (6ª) y Marta Beltrán (10ª), que situaron a las cuatro representantes entre las diez primeras.

La competición absoluta masculina por equipos se saldó con una segunda posición para el Playas, con 41 puntos, por detrás del ADA Calvià-Vistassol. La ausencia de Thierry Ndikumwenayo, por unas molestias de sobrecarga, condicionó las opciones de luchar por el triunfo. Pese a ello, el subcampeonato permitió al equipo castellonense obtener la clasificación para el próximo Campeonato de Europa de Clubes.

En el resto de categorías, el sub-18 masculino acabó decimoquinto, con la victoria individual de Guillem Cuartero, mientras que el sub-16 masculino fue quinto y el femenino, duodécimo.