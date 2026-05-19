Cipenga entra en la lista para el Mundial

La federación de fútbol de la República Democrática del Congo ha confirmado la inclusión de Brian Cipenga en la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026 que tendrá lugar este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

De esta forma, el futbolista del Castellón acudirá a la cita norteamericana después de contribuir a su clasificación para este evento en las eliminatorias africanas y la repesca internacional.

La presencia de Cipenga en el Mundial supondrá que no esté a disposición del Castellón en un hipotético play off de ascenso a Primera División. El club albinegro trabaja ahora para retrasar su incorporación con la selección congoleña para que esté disponible en la última jornada liguera, frente al Eibar.