Amics se gana una segunda oportunidad

Amics se ha ganado el derecho a seguir soñando con el ascenso tras superar al Llíria . Los de la capital de La Plana tuvieron que sudar para imponerse por un punto (75-74) al correoso equipo valenciano y hacer buena la renta de 10 puntos con la que llegaban del partido de ida

De esta forma, y tras no poder lograrlo en la final de campeones ante el Córdoba, les espera nueva ronda a doble partido contra el Albacete: la definitiva. Esta vez no habrá ni vuelta a atrás ni nuevas oportunidades: el que se imponga será el que consiega el ansiado premio del ascenso

No arrancó bien el partido ante el Llíria .De hecho, tras 4 minutos de choque, al fin el Amics estrenó su casillero anotador con dos oxigenantes tiros libres de Rosa (2-8, min. 4). Como no era el día en ataque, tocaba apretar las clavijas en defensa y en el rebote. Los de José Luis Pichel encadenaron la deseada racha de acierto que les permitió tomar la delantera en el marcador tras el susto inicial (9-8, min. 6), fruto de dos canastas de un Stutz que empezaba a desplegar su clase y un triple de Rosa que se estaba entonando. Sin embargo, los de La Plana no podían depender en exclusiva de sus cuatros, por lo que llegaron unos oportunos triples de Russell y Fàbrega que evitaron que el cuadro valenciano, muy bien dirigido por su base Meana, volviera a escaparse, con lo que se llegó al término del primer cuarto con un nivelado 16-17.

Una espectacular canasta desde unos 9 metros y otro triple poco después de un recuperado Newton , aderezado por un mate de Rosa, hicieron rugir al Ciutat, que veía cómo su equipo se escapaba en el marcador (26-18 min.13), con lo que el global de la eliminatoria era +18. Era un Amics más reconocible, jugando con velocidad de vértigo en las transiciones y circulando el balón con rapidez y generosidad. Así las cosas, el Amics llegó al descanso con una jugosa renta de 12 puntos (43-31), dejando buenas sensaciones además del colchón de 22 puntos de renta en la eliminatoria.

Amics salió relajado en la reanudación y encajó un parcial de 0-9 en tan solo 2 minutos, por lo que se produjo el tiempo muerto para enderezar la situación. Entonces apareció la calidad y determinación de Ignacio Rosa, quien con 5 puntos consecutivos hizo que los nervios mitigaran. No llegó a sonar la alarma en este periodo, aunque ganó el parcial de este cuarto (16-21) un Llíria que no se daba por vencido y que fue capaz de ralentizar el ritmo del choque para así incomodar a los locales, quienes todavía debían rematar la faena en el tramo final (59-54, min. 30).

En ese momento el partido entró en una fase intensa y un tanto alocada, con ataques basados más en la determinación individual, ya que era el turno de los jugadores con carácter, porque las defensas eran al límite y los árbitros eran muy permisivos con los contactos. Pasaban los minutos y la buena noticia era que la diferencia se mantenía estable y se veía a los visitantes con cada vez más prisas y nervios en sus posesiones. Fue a unos 3 minutos del final cuando una serie de malos ataques castellonenses y acierto del Llíria hicieron que los edetanos se adelantaran en el marcador (69-69).

Dos tiros libres visitantes establecieron el 68-71 y tocaba tener la cabeza fría, porque de repente al Amics se le veía sin ideas ni recursos. Con 68-73, Stutz dispuso de dos tiros libres que pudo materializar, en la posesión siguiente el Llíria falló, con lo que el escaso tiempo restante y las prisas hicieron el resto para que al fin los de La Plana respiraran tranquilos para poder certificar su pase a la siguiente y decisiva ronda, ya solo quedaba decidir quién ganaba este segundo partido, que finalmente se decantó hacia los locales por un punto (75-74).