El Castellón sueña con una Magdalena de "primera"

Como no podía ser de otra forma el CD Castellón visitó la bodeguilla de Onda Cero. El futbolista Douglas Aurelio, en fase de recuperación, habló con Omid Sokout del gran momento del equipo. El brasileño avanzó que estará listo para volver a competir en el mes de mayo
En Onda Cero también se repasó la gran temporada del Femenino, que tan sólo ha perdido un partido y que está a cinco puntos de un ascenso que marca el Valencia B. La futbolista Silvia Tomás analizó la campaña y aseguró que no pierden la fe para lograr el objetivo que persiguen esta temporada
Escucha aquí las entrevistas completas: