El Castellón sueña con una Magdalena de "primera"

Como no podía ser de otra forma el CD Castellón visitó la bodeguilla de Onda Cero. El futbolista Douglas Aurelio, en fase de recuperación, habló con Omid Sokout del gran momento del equipo. El brasileño avanzó que estará listo para volver a competir en el mes de mayo

En Onda Cero también se repasó la, que tan sólo ha perdido un partido y que está a cinco puntos de un ascenso que marca el Valencia B.analizó la campaña y aseguró que no pierden la fe para lograr el objetivo que persiguen esta temporada

Escucha aquí las entrevistas completas: