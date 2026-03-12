CD Castellón

El Castellón recupera a sus laterales titulares para viajar a Gijón

Pablo Hernández, que cumplirá su segundo partido de sanción, podrá contar de nuevo con Meillot y Lucas Alcázar para jugar este próximo fin de semana en el Molinón.

ondacero.es

Castellón |

Lucas Alcázar
Lucas Alcázar | LaLiga

Buenas noticias para un CD Castellón que recuperará para el partido de este próximo domingo (21:00 horas) ante el Sporting de Gijón a los dos laterales titulares, Jérémy Mellot y Lucas Alcázar. Los dos jugadores regresarán al once tras cumplir un partido de sanción en el último encuentro ante la Real Sociedad B.

Pablo Hernández, que cumple su segundo partido de sanción por su expulsión ante el Racing de Santander, y que no podrá sentarse en el banquillo de El Molinón, contará con dos jugadores clave para su entramado defensivo como quedó patente en la visita al filial de la Real Sociedad este pasado fin de semana. Por contra pierde por acumulación de tarjetas amarillas a Salva Ruiz

Los de la capital de La Plana también andan pendientes del centro de la zaga, ya que Agustín Sienra no jugó ante el filial donostiarra por lesión y el futbolista argentino es duda de cara al enfrentamiento ante el Sporting. El Castellón buscará reencontrarse con al victoria tras dos derrotas consecutivas y no perder el tren del ascenso directo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer