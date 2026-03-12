El Castellón recupera a sus laterales titulares para viajar a Gijón

Buenas noticias para un CD Castellón que recuperará para el partido de este próximo domingo (21:00 horas) ante el Sporting de Gijón a los dos laterales titulares, Jérémy Mellot y Lucas Alcázar. Los dos jugadores regresarán al once tras cumplir un partido de sanción en el último encuentro ante la Real Sociedad B.

Pablo Hernández, que cumple su segundo partido de sanción por su expulsión ante el Racing de Santander, y que no podrá sentarse en el banquillo de El Molinón, contará con dos jugadores clave para su entramado defensivo como quedó patente en la visita al filial de la Real Sociedad este pasado fin de semana. Por contra pierde por acumulación de tarjetas amarillas a Salva Ruiz

Los de la capital de La Plana también andan pendientes del centro de la zaga, ya que Agustín Sienra no jugó ante el filial donostiarra por lesión y el futbolista argentino es duda de cara al enfrentamiento ante el Sporting. El Castellón buscará reencontrarse con al victoria tras dos derrotas consecutivas y no perder el tren del ascenso directo.