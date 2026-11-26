El 1 de diciembre el Consultorio del Mareny de Barraquetes volverá a disponer de médico de familia. El Departamento de Salud de La Ribera ha destacado el esfuerzo realizado para cubrir la baja del facultativo que pasaba consulta en esta localidad ante la escasez de médicos de esta especialidad en bolsa.

Federico Segura, el Director de Atención Primario del Departamento de Salud de La Ribera, ha incidido en que en ningún momento la atención sanitaria ha dejado de prestarse derivando a los pacientes a la ciudad de Sueca.

Esta situación generó la crítica del Ayuntamiento del Mareny y de su alcalde, Jordi Sanjaime, quien lamentó no ser informado sobre esta situación y animó a la población a presentar quejas a través de hojas de reclamaciones.