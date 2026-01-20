El luto oficial reduce las agendas de FITUR a las actividades meramente profesionales

Este martes es el primer día de luto oficial decretado en toda España por el trágico accidente ferroviario de Adamuz con cuyas víctimas también se ha volcado la provincia de Alicante. Las distintas administraciones públicas convocaban al mediodía de este lunes concentraciones silenciosas en señal de solidaridad y en homenaje a los damnificados.

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca lo hacía en Alicante a las puertas de la Casa de las Brujas, mientras que en la subdelegación del Gobierno, en la Diputación o en el Ayuntamiento de Alicante, también se hacía llegar la solidaridad de los alicantinos con las víctimas a través del silencio. El alcalde, Luis Barcala ponía voz al sentimiento de los alicantinos.

Concentración silenciosa en el Ayuntamiento de Alicante

Posible víctima alicantina

Mientras tanto, vamos conociendo que la tragedia también nos afecta en Alicante porque entre los desaparecidos habría una vecina de Villena de unos 30 años que viajaba por motivos de trabajo en el Alvia siniestrado entre Madrid y Huelva. Su hermano se ha desplazado hasta Adamuz para facilitar una muestra de ADN, tal y como está pidiendo la Guardia Civil para intentar localizar a esta persona.

Luto oficial y cancelaciones en FITUR

El luto oficial decretado en toda España durante tres días deja sin agenda en FITUR a los cargos públicos, incluida la suspensión de la inauguración que protagonizan los Reyes de España en el primer día de feria. Coincidiendo con el inicio de FITUR mañana miércoles a las 10 de la mañana, se ha convocado un minuto de silencio que dará paso a la actividad de promoción turística exclusivamente profesional.

De esta forma, la Diputación de Alicante ha anulado la agenda institucional programada desde hoy martes con la tradicional acción gastronómica titulada ‘Saborea Costa Blanca’ que se había previsto en el espacio Kitchen Club de Madrid.

El presidente de la Diputación y responsable del Patronato provincial de Turismo ‘Costa Blanca’ Toni Pérez ha expresado así su respeto y solidaridad con las víctimas, al tiempo que informa de la decisión de anular la agenda no profesional.

Toni Pérez.- Presidente de la Diputación de Alicante

Por su parte el Ayuntamiento de Alicante mantiene su agenda meramente profesional con la firma de convenios y presentaciones de las empresas concesionarias de servicios o espacios municipales pero ha cancelado también los actos oficiales previstos. Un ejemplo es el relevo de Alicante como Capital Española de la Gastronomía de 2025 por parte de Jerez de la Frontera para este 2026.

La tractorada de ASAJA-Alicante

Por su parte, ASAJA Alicante ha decidido retrasar hasta el 29 de enero la tractorada de protesta que habían convocado por las calles de la capital para este jueves tras la declaración de tres días de luto oficial por el accidente ferroviario. La asociación agraria se suma al duelo por las víctimas y anuncia que mantendrá el itinerario previsto y las reivindicaciones contra las políticas de Bruselas (Mercosur y la PAC) y el nuevo recorte del Trasvase Tajo-Segura en la nueva fecha del 29 de enero.