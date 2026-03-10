La Policía Nacional detiene a tres individuos en San Vicente del Raspeig y Monóvar por tráfico de drogas

La investigación comenzó tras recibir la policía informaciones sobre un individuo que vendía droga en su domicilio de Sant Vicente; en concreto concretamente cocaína y speed.

Dos de los arrestados lo fueron mientras realizaban una transacción de cocaína. Tras su detención, se llevó a cabo un registro en el domicilio del principal investigado y se realizaron gestiones sobre otro inmueble en Monóvar en el que se localizó a un tercer hombre, que también fue detenido.

En el primer domicilio de San Vicente, los agentes intervinieron 16´18 kilos de speed, 47 gramos de cocaína, siete gramos de ketamina, 170 gramos de hachís, 1´6 kilos de marihuana, pastillas de éxtasis con un peso de 111 gramos y una balanza de precisión, entre otros efectos.

En el segundo domicilio de Monóvar se intervinieron más de 39.300 euros en billetes fraccionados. En esta vivienda estaba el individuo reclamado por la Audiencia Provincial de Alicante para su ingreso en la cárcel.

El operativo policial llevado a cabo, ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes que abastecía a otros puntos de la ciudad de Alicante.

La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas. Recuerda a los ciudadanos que la colaboración es crucial para la detección y erradicación de estos puntos de venta en las ciudades. La Comisaría provincial ha invitado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 091, de la página web www.policia.es, o mediante el correo electrónico antidroga@policia.es.