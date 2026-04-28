Detenida en Alicante una alumna de 14 años por vender cocaína rosa en un instituto de La Florida

Una alumna de 14 años ha sido detenida en Alicante por, presuntamente, vender cocaína y tusi (cocaína rosa) en clase de un instituto de la zona sur de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Los hechos conocidos ahora se produjeron el pasado marzo y los agentes del Grupo de Menores (Grume) que participaron en las pesquisas identificaron a otras dos estudiantes por el consumo de estas sustancias estupefacientes.

Las alumnas detenidas e investigadas cursan segundo y tercer curso de secundaria y en la operación también se ha arrestado a un cuarto menor de 17 años, que no está escolarizado en dicho instituto, por considerar que fue la persona que facilitó la droga a la primera.

Tras el arresto, la joven de 14 años fue puesta a disposición de la fiscalía de Menores de Alicante y posteriormente quedó bajo la tutela de sus progenitores

Una sustancia muy potente

El primer caso de presencia de tusi en Alicante se descubrió hace tres años y se ha convertido en una de las favoritas de los consumidores jóvenes. Esta droga, que se sintetizó en el año 74 provoca efectos psicodélicos parecidos a los del LSD; alucinaciones y alteraciones de la realidad y de los sentidos; especialmente la vista y el oído.