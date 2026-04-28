malas modas

Detenida en Alicante una alumna de 14 años por vender cocaína rosa en un instituto de La Florida

También ha sido detenido un joven de 17 años como presunto suministrador de las sustancias

EFE | Redacción

Alicante |

Un coche patrulla de la policia nacional
Un coche patrulla de la policia nacional | Agencia EFE

Una alumna de 14 años ha sido detenida en Alicante por, presuntamente, vender cocaína y tusi (cocaína rosa) en clase de un instituto de la zona sur de la ciudad, han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Los hechos conocidos ahora se produjeron el pasado marzo y los agentes del Grupo de Menores (Grume) que participaron en las pesquisas identificaron a otras dos estudiantes por el consumo de estas sustancias estupefacientes.

Las alumnas detenidas e investigadas cursan segundo y tercer curso de secundaria y en la operación también se ha arrestado a un cuarto menor de 17 años, que no está escolarizado en dicho instituto, por considerar que fue la persona que facilitó la droga a la primera.

Tras el arresto, la joven de 14 años fue puesta a disposición de la fiscalía de Menores de Alicante y posteriormente quedó bajo la tutela de sus progenitores

Una sustancia muy potente

El primer caso de presencia de tusi en Alicante se descubrió hace tres años y se ha convertido en una de las favoritas de los consumidores jóvenes. Esta droga, que se sintetizó en el año 74 provoca efectos psicodélicos parecidos a los del LSD; alucinaciones y alteraciones de la realidad y de los sentidos; especialmente la vista y el oído.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer