Las 22 almazaras de aceite de oliva de la provincia de Alicante crean la marca 'Olis d’Alacant'

La provincia de Alicante ha celebrado la I Muestra Olis d’Alacant en los jardines del MARQ, una iniciativa impulsada por las 22 almazaras del territorio con el objetivo de dar visibilidad, prestigio y reconocimiento a los aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia, así como avanzar hacia la consecución de la Denominación de Origen Protegida.

El evento ha reunido a representantes institucionales, productores, profesionales del sector y público en general, consolidándose como un escaparate de referencia para un producto que forma parte esencial de la identidad, la cultura y la economía del territorio. Durante el acto inaugural, el presidente de Olis d’Alacant, Joaquín Sempere, ha destacado el origen del proyecto, subrayando que “Olis d’Alacant no nace por casualidad, sino de una necesidad del sector. "Durante años cada uno trabajaba por separado, hasta que entendimos que unidos podíamos tener una sola voz y construir un proyecto con sentido”. Sempere ha incidido en la importancia de poner en valor un producto que históricamente no ha tenido el reconocimiento merecido: “El aceite de Alicante siempre ha estado ahí, pero muchas veces sin nombre y sin el valor que realmente tiene”. En este sentido, ha remarcado que el objetivo es claro: “que se valore nuestro aceite, que se consuma producto local y que el agricultor pueda vivir dignamente de su trabajo”.

Asimismo, ha señalado algunos de los retos a los que se enfrenta el sector, especialmente en materia administrativa: “No pedimos que no haya normas, pedimos sentido común y que se nos facilite el trabajo. El agricultor no puede pasar más tiempo en trámites que en el campo”. Uno de los ejes centrales del proyecto es la futura Denominación de Origen Protegida, una oportunidad que, en palabras de Sempere, “lo cambia todo, porque permitirá identificar nuestro aceite como producto de Alicante, con características únicas derivadas de nuestro territorio, nuestras variedades y nuestro saber hacer”.

Por su parte, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha contextualizado el recorrido del sector, recordando que este proyecto es el resultado de “más de diez años de trabajo, diálogo y visión compartida”. En su intervención, ha señalado dos hitos clave: la creación en 2015 de la sectorial del olivar dentro de ASAJA Alicante y, en 2022, el nacimiento de la asociación Olis d’Alacant. Andreu ha explicado que la iniciativa se sustenta en tres grandes objetivos: “unir al sector, promocionar nuestros aceites de calidad y lograr la Denominación de Origen”. En este sentido, ha destacado que “cuando el sector va unido, gana dimensión, voz y futuro, y esa unidad es hoy nuestra mayor fortaleza”

En relación con la DOP, ha afirmado que permitirá “garantizar la calidad, abrir nuevos mercados y proteger nuestro olivar”, además de contribuir a mejorar la rentabilidad: “sin rentabilidad no hay agricultura, y sin agricultura no hay territorio”. El presidente de ASAJA Alicante también ha apelado directamente a consumidores y profesionales: “cada botella que se elige es un olivo que se mantiene y un agricultor que puede seguir adelante”, animando a apostar por el producto local y a integrarlo en la oferta gastronómica y turística de la provincia.

La mitad del aceite virgen extra criado en la Comunitat es alicantino

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor la calidad de los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana, entre ellos el aceite, y al respecto, ha defendido la creación de marcas de calidad que atestigüen la excelencia de los mismos y “los permitan diferenciarse de los de otros de otras regiones”.

El jefe del Ejecutivo valenciano ha puesto en valor el aceite de la provincia de Alicante, que se caracteriza por su gran riqueza varietal, gracias a variedades como la Alfafara, Blanqueta, Callosina, Changlot Real o Rojal, entre otras. En la provincia existen algo más de 29.000 hectáreas destinadas a la elaboración de aceites. Más del 50% de toda la superficie de olivar ecológico de la Comunitat Valenciana se encuentra en esta zona.

Olis d'Alacant representa aproximadamente al 90 por ciento de los productores, almazaras, cooperativas y comercializadores de aceite de oliva virgen extra de la provincia. Desde esta asociación se producen alrededor de 6.000 toneladas de AOVE (el 50% de la producción total de la Comunitat Valenciana).