La 'Venus de Alicante' que fue descubierta en las obras de la playa de la Almadraba será uno de los símbolos de la ciudad

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que “la Venus de Alicante es un hallazgo excepcional que se va a convertir en uno de los símbolos de nuestra ciudad”. El primer edil ha presentado en el Salón Azul la cabeza escultórica de la época altoimperial romana encontrada durante los trabajos de regeneración de la playa de la Almadraba. “Es el hallazgo arqueológico más importante de nuestra historia”, ha destacado el primer edil, quien ha incidido en la “gran calidad artística y belleza” de esta pieza que pasa a formar parte del patrimonio de todos los alicantinos.

En el acto de presentación de la “Venus” han participado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, José Manuel Pérez Burgos, y los arqueólogos responsables de la excavación del yacimiento, Eduardo López y José Ramón Ortega. Además, han asistido concejales de la corporación, académicos, arqueólogos, la Bellea del Foc, María Pastor, y personal técnico municipal de diversas áreas.

Para Pérez Burgos es “un milagro” que esta cabeza escultórica, realizada en mármol blanco “de gran belleza y en un magnífico estado de conservación” haya sido encontrada 2.000 años después de que luciera probablemente en la domus de una familia noble romana que viviera en Lucentum o en una villa del Parque de las Naciones, la zona extramuros de la ciudad romana. “Ha querido ser encontrada, ver Alicante y estar hoy aquí con nosotros”, ha declarado el jefe de Patrimonio Integral, quien ha dejado patente su “emoción, satisfacción y alegría porque como arqueólogo esto sólo pasa una vez en la vida”. “Hablamos de una pieza de gran calidad, de importancia a nivel nacional y un hallazgo que realza la importancia del conjunto de Lucentum en el territorio”, ha concluido Pérez Burgos.

La cabeza de la “Venus de Alicante” data de entre los siglos I-II después de Cristo, pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 de ancho. El alcalde ha anunciado que primero la empresa de arqueología debe culminar la memoria científica de las excavaciones para poder conocer datos contrastados y que ante la magnitud del hallazgo el Ayuntamiento encargará un estudio más exhaustivo de la cabeza a un especialista para conocer todos sus secretos y poder contar su historia con el mayor detalle posible.

La “Venus de Alicante” la podrán ver todos los ciudadanos una vez que finalicen los estudios pertinentes, ha asegurado Barcala, dentro de unos dos meses aproximadamente. “Nuestra idea es encargar una réplica para que pueda verse con mayor asiduidad y que la escultura original se exponga en un museo de Alicante. De todo ello les iremos dando debida cuenta a medida que avancen los procesos en los que ya trabajamos”, ha avanzado.