La línea que une Alicante con el Aeropuerto 'Miguel Hernández' mejora sus frecuencias a partir de junio

La línea C-6, que une el centro de Alicante con el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, incorporará un autobús adicional y aumentará su número de expediciones "para hacer frente al incremento de viajeros registrados en la terminal alicantina" y pasará de los 80 trayectos actuales a 92, según ha informado la empresa Vectalia este martes en un comunicado.

Según la compañía, "esta modificación implica una reducción de dos minutos en la frecuencia de paso diurna gracias a los seis vehículos que estarán en circulación de manera ininterrumpida entre la mañana y la tarde".

El autobús, que presta servicio durante las 24 horas del día, también mejorará sus frecuencias nocturnas y pasará a circular cada 30 minutos, ha apuntado la empresa.

Vectalia ha resaltado que "esta mejora responde a una necesidad creciente", ya que, "durante los últimos años, el número de viajeros que pasan por el aeropuerto es cada vez mayor, lo cual repercute igualmente en el número de usuarios de la línea C-6".

"Estos cambios suponen una mejora en la calidad del transporte público hacia el aeropuerto, respondiendo a la demanda creciente de los usuarios y al compromiso de ofrecer un servicio más ágil, cómodo y eficiente", ha agregado.

Y ha sentenciado: "Con esta ampliación, los viajeros dispondrán de una conexión más fluida y frecuente, facilitando tanto los desplazamientos de los pasajeros aéreos como los trabajadores que utilizan esta línea en su día a día".