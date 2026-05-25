Tercera semana de huelga indefinida de los profesores con la esperanza de volver a negociar

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana inicia su tercera semana de huelga indefinida este lunes, día en que se presentará a la Conselleria de Educación una nueva propuesta sindical para intentar retomar las negociaciones que se rompieron el pasado miércoles.

Los equipos de tres de los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación, STEPV, UGT y CCOO, se reunieron este domingo para elaborar el documento, un día después de la nueva manifestación multitudinaria que movilizó en València a más de 30.000 personas de la comunidad educativa, entre docentes, familias de alumnos y estudiantes.

Documento de los sindicatos

Los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO han convocado una concentración a las 10:00 horas a las puertas de la Conselleria y presentarán en rueda de prensa la nueva propuesta que les reclama la consellera de Educación, Carmen Ortí, para reiniciar las negociaciones, todavía sin fecha.

Ortí y su equipo se levantaron el pasado miércoles de la mesa de negociación con los sindicatos a los diez minutos del inicio de la reunión, tras la negativa de estos a firmar el acuerdo ofrecido por la Administración autonómica.

La consellera calificó la propuesta de su departamento como la "más ambiciosa de España", con "60 medidas con calendarios y mecanismos de seguimiento y participación activa de los sindicatos", a los que pidió un "gesto" para retomar el diálogo.

Los sindicatos habían presentado a la consellera una encuesta telemática en la que un 78 % del profesorado había votado en contra de la última propuesta de Educación por "insuficiente" y le trasladaron su voluntad de seguir negociando otro documento que incorporara mejoras en cuanto a las ratios, el salario de los docentes y el aumento de las plantillas.

Además, unos 260 integrantes de equipos directivos de centros educativos de la Comunitat Valenciana han firmado ya su dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes, que tienen previsto registrar en las próximas horas en la Conselleria.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aseguró la semana pasada que el Gobierno valenciano va a solucionar este conflicto educativo, porque "hay voluntad" de hacerlo, aunque defendió que para acordar hacer falta que ambas partes hablen y se escuchen.

En su cuenta oficial de la red social X, ha insistido en que los docentes valencianos "estarán entre los mejor pagados" si aceptan la última propuesta de la Generalitat, que contempla una subida salarial de 200 euros brutos de forma progresiva hasta 2028; los profesores con 3 sexenios "pasarán a ser los mejor retribuidos del país". Una mejora "justa y merecida", afirma.

Calendario de protestas

La manifestación del viernes en Alicante | ondacero.es

Además de la concentración convocada en la Conselleria de Educación desde las diez hasta las dos de la tarde, hoy habrá manifestaciones en Elche (Alicante) a las 10:30 horas en la Plaça dels Algeps; a las once ante la Dirección territorial de Castellón de la Plana (Avenida del Mar, 23) y a las doce del mediodía desde el IES Jorge Juan de Alicante.

Este martes, día 26, hay actos descentralizados convocados en las distintas comarcas y municipios de la Comunitat; acompañamiento a los actos institucionales con concentraciones, tanto en las capitales de provincia como en las comarcas, y clases en la calle.

El miércoles, día 27, hay prevista una nueva gran manifestación unitaria en València, a las 11 horas, y protestas en el pleno del Ayuntamiento de Castellón; el jueves, día 28, se han convocado actos descentralizados en las comarcas y bicicletadas; y el viernes, día 29, asambleas en los centros para organizar la continuidad de la huelga indefinida.