OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR celebra "OJ PREMIERE: Fever Nigh" superando los 50.000 clientes en España

La cita reunió a clientes, prensa, colaboradores y amantes del motor en una noche donde la innovación y el entretenimiento fueron los grandes protagonistas. Con una cuidada ambientación temática, actuaciones en vivo y una puesta en escena diferencial, OJ PREMIERE se consolidó como una de las acciones más destacadas del concesionario este 2026.

Descuentos especiales en toda la gama SHS

Coincidiendo con la celebración del evento, OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR anunció una campaña comercial exclusiva con condiciones especiales en toda la gama SHS.

Desde el 11 hasta el 31 de mayo, los clientes podrán beneficiarse de descuentos de hasta 10.300 euros en distintos modelos de la gama, una oportunidad para acceder a vehículos de última generación con ventajas económicas muy competitivas.

La campaña tiene como objetivo acercar la nueva movilidad híbrida y eléctrica a un mayor número de conductores, reforzando además el posicionamiento de la marca dentro del mercado automovilístico.

El nuevo Omoda 7, diseño, innovación y eficiencia

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue elnuevo Omoda 7 SHS, disponible desde 32.990 euros. Un vehículo de 4,66 metros que representa la evolución de la marca hacia una movilidad más tecnológica, eficiente y conectada gracias a su autonomía combinada de más de 1.200 kilómetros.

Celebración de la "OJ PREMIERE: Fever Nigh": más de 50.000 clientes en España | OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR

El Omoda 7 destaca por su diseño futurista, líneas deportivas y una propuesta tecnológica enfocada en la conectividad y la experiencia de conducción.

Autonomía combinada de más de 1.200 kilómetros.

Potencia híbrida de 279 CV con motor 1.5 TGDI y dos motores eléctricos.

con motor 1.5 TGDI y dos motores eléctricos. Hasta 92 kilómetros de autonomía eléctrica , con etiqueta 0 emisiones.

, con etiqueta 0 emisiones. Batería de 18,4 kWh y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos.

y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 20 minutos. Pantalla central deslizante de 15,6 pulgadas.

Jaecoo 8, sofisticación y espíritu premium SUV

La otra gran novedad presentada durante OJ PREMIERE fue el Jaecoo 8 SHS, disponible desde 44.490 euros. Un SUV de 4,82 metros que combina robustez, sofisticación y tecnología de última generación.

OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR celebra "OJ PREMIERE: Fever Nigh" | OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR

El Jaecoo 8 Súper Híbrido Enchufable representa el lado más premium y aventurero de la marca, ofreciendo una propuesta orientada a quienes buscan confort, amplitud, diseño y altas prestaciones.

Autonomía combinada de más de 1.000 kilómetros.

Potencia híbrida de 428 CV con motor 1.5 TGDI y tres motores eléctricos.

con motor 1.5 TGDI y tres motores eléctricos. Hasta 134 kilómetros de autonomía eléctrica con etiqueta 0 emisiones.

con etiqueta 0 emisiones. Batería de 34,46 kWh y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 25 minutos.

y carga rápida del 30% al 80% en aproximadamente 25 minutos. Posibilidad de siete plazas con tercera fila de asientos.

Descubre todas las novedades de la gama SUV híbrida en la página oficial de JAECOO.

Una apuesta por una experiencia de cliente diferencial

Con iniciativas como OJ PREMIERE, OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR reafirma su compromiso con una nueva forma de entender el concesionario, apostando por eventos experienciales, cercanía con el cliente y propuestas innovadoras que van más allá de la exposición tradicional de vehículos.

El concesionario continúa consolidando su presencia como referente de OMODA y JAECOO, ofreciendo atención personalizada, servicios especializados y una firme apuesta por la movilidad del futuro.

OJ PREMIERE: Fever Night | OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR

Red de concesionarios OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR

Los clientes interesados en conocer más sobre los nuevos modelos, probar la gama SHS o acceder a las promociones especiales pueden visitar los concesionarios oficiales de OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR.

Solicita información o pide tu prueba llamando al 965 28 88 00.

Visita OMODA Y JAECOO BORJAMOTOR en Carretera de Ocaña 56, Alicante.